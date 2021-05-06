Транссексуал примет участие в Олимпийских играх

До операции она была одним из ведущих тяжелоатлетов Новой Зеландии.

Тяжелоатлетка сборной Новой Зеландии Лорел Хаббард станет первым транссексуалом, который примет участие в Олимпийских играх, сообщает zakon.kz.

По информации Vesti.ru, 43-летняя Хаббард выступает в самой тяжелой весовой категории – до 87 кг.

Место на Олимпийских играх ей было предоставлено в связи с тем, что шесть располагающихся выше нее в рейтинге спортсменок в Токио отправиться не смогут.

До операции она была одним из ведущих тяжелоатлетов Новой Зеландии и носила имя Гэвин, но успехов на международной арене у нее не наблюдалось. Однако вскоре после смены пола, по странному совпадению, она – уже в женских соревнованиях – стала серебряной медалисткой чемпионата мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!