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МИД проверяет информацию о гибели казахстанки в Грузии

Фото: "Хабар 24" 6 мая 2021, 17:59

Девушка уехала в Грузию на заработки в апреле этого года.

Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о гибели казахстанки в Грузии, передает zakon.kz.

"Хабар 24" сообщает, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой. По словам сестры, девушка уехала в Грузию месяц назад на заработки. На связь с близкими девушка перестала выходить несколько дней назад.

МИД Казахстана проверяет информацию.

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