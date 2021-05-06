Об это заявил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что еще одна российская вакцина "Спутник Лайт" готова к регистрации, сообщает ТАСС.

Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт, - сказал российский лидер в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Спутник Лайт" — векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Выпускается в форме раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл — одна прививочная доза. В замороженном виде препарат хранится 12 месяцев, в жидком — два месяца.

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