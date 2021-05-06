Казахстан направит 10 тысяч тонн муки в Кыргызстан

Правительство приступило к выполнению поручения Главы государства.

Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнерства с Кыргызской Республикой, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Казахстана, в соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки. Правительство приступило к выполнению поручения Главы государства.

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