В Павлодарской области изменились правила карантина

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области внес изменения в постановление о карантинных ограничениях в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, вводится полный запрет на деятельность театров, кинотеатров и концертных залов. Прежде разрешалось функционировать тем из них, кто участвовал в проекте "Ashyq" - при заполняемости не более 20%.

Сохраняется запрет деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп. Их работа разрешается при соблюдении комплектации групп не более 25 человек, вместо прежних 15.

С деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) снимается ограничение на заполняемость не более 30%. Но по-прежнему из расчета не менее 4 кв.м. на человека и без проведения коллективных мероприятий.

Торговые центры и торговые дома, в которых размещены прививочные пункты, смогут работать в субботу и воскресенье.

С деятельности супермаркетов и гипермаркетов снимается ограничение по времени работы.

Не менее 80% сотрудников (государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства) остаются на дистанционной форме работы (в зависимости от производственной необходимости. Сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие в течение последних шести месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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