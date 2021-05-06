Токаев не планирует посещать парад в Москве

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С российской стороны не поступало приглашения для участия.
Касым-Жомарт Токаев не собирается в Москву на парад, сообщает zakon.kz.
Так пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали прокомментировал запросы от представителей СМИ.
С российской стороны не поступало приглашения для участия в московском параде, посвященном Дню Победы. Поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован.
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