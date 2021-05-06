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Токаев не планирует посещать парад в Москве

Фото: azh.kz 6 мая 2021, 19:17

С российской стороны не поступало приглашения для участия.

Касым-Жомарт Токаев не собирается в Москву на парад, сообщает zakon.kz.

Так пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали прокомментировал запросы от представителей СМИ.

С российской стороны не поступало приглашения для участия в московском параде, посвященном Дню Победы. Поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован.

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