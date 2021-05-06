Президент может избираться дважды. Что изменилось в Конституции Кыргызстана

В новом Основном законе написано, что уменьшается количество депутатов Жогорку Кенеша.

Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию, которая возвращает президентскую форму правления. Zakon.kz рассказывает, что изменилось в Основном законе соседней страны.

Согласно поправкам, во главе государства стоит президент. Он может занимать этот пост два срока подряд по пять лет. Раньше один и тот же человек не имел права быть президентом дважды. Отработав шесть лет, он должен был уходить в отставку.

По новой Конституции президент возглавляет исполнительную власть, правительство преобразовывается в Кабинет министров. Глава государства председательствует на заседаниях кабмина, руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за ее работу. С согласия парламента президент назначает премьер-министра.

У главы Кыргызстана также появилось право инициировать законы.

В новом Основном законе написано, что уменьшается количество депутатов Жогорку Кенеша. Раньше их было 120 человек, сейчас 90.

Вводится новый институт - Народный курултай. Это общественно-представительное собрание. Народный курултай как совещательное, наблюдательное собрание дает рекомендации по направлениям общественного развития.

Референдум по принятию новой Конституции Кыргызстана прошел 11 апреля. В нем приняли участие 37% граждан, имеющих право голоса. Поправки в Основной закон поддержали по официальным данным 79,3% избирателей.

Конституция Кыргызстана подверглась изменению в десятый раз. Она была принята "легендарным" парламентом 5 мая 1993 года после обретения независимости. После этого изменения, расширяющие полномочия президента, были приняты в 1994, 1996, 1998, 2001, 2003 и 2007 годах.

С полным текстом Конституции соседней страны можно ознакомиться здесь.

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