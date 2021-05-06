Жителей Талгара возмутила продажа павлинов возле проезжей части

Сотрудники отдела полиции Талгарского района отреагировали на поступившую информацию и выехали на место с проверкой.

В казахстанских соцсетях появились фотографии павлинов около ресторана в городе Талгар. Привязанные на жаре птицы возмутили жителей города, сообщает zakon.kz.

Павлинов сфотографировали меньше чем в метре от проезжей части. На короткой привязи, без еды и воды.

В ДП Алматинской области сообщили, что сотрудники отдела полиции Талгарского района отреагировали на поступившую информацию и выехали на место с проверкой.

В ходе проверки был установлен факт продажи птиц – четырех павлинов. В отношении продавца 50-летнего жителя поселка Ащыбулак Илийского района возбуждено административное производство по статье 204 ч.1 КРКобАП "Торговля в неустановленных местах". пресс-служба ДП Алматинской области

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