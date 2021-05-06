Вакцинированные сотрудники могут работать в очном режиме в Акмолинской области

Главный санврач подписала новое постановление.

Главный санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала новое постановление о карантине. В нем говорится, что люди, получившие полный курс вакцинации от коронавируса, могут работать в очном режиме, передает zakon.kz.

В постановлении написано, что:

- разрешается проведение коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение "жума намаза". Разрешается проведение ежедневных православных молитв и другие торжественные богослужения на открытом воздухе на территории мечетей, церквей и других религиозных объектов. Во время этих мероприятий нужно соблюдать масочный режим и соцдистанцию;

- разрешается деятельность детских оздоровительных организаций при заполняемости не более 30%;

- разрешается деятельность госорганов, национальных компаний,субъектов предпринимательства. Не менее 80% сотрудников должны оставаться на дистанционной форме работы при штатном расписании более 20 сотрудников. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

- разрешается возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд, но при условии, что спортсмены и тренерский состав предоставят документальное подтверждение о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Постановление вступает в силу с 10 мая.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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