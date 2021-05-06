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Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

Фото: DW 6 мая 2021, 20:27

Для входа на объекты предпринимательства участвующих в проекте "Ashyq", необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq".

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана опубликовала новое постановление о карантинных мерах в городе , сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям столицы запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением мероприятий, проводимых на объектах участвующих в проекте "Ashyq" (с участием не более 30 человек), а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.

Для входа на объекты предпринимательства, участвующим в проекте "Ashyq", необходимо будет использовать соответствующее мобильное приложение.

Оно теперь будет работать на следующих объектах предпринимательства:

  • фитнес-клубы, включая йога центры;
  • спа-центры;
  • сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);
  • боулинг клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, за исключением банкетных залов,объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • добровольных участников;
  • караоке;
  • банкетные залы;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями.

На дистанционную форму работы переводится не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

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