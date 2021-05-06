Казахстан и Россия сняли взаимные запреты на поставки животноводческой продукции

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Кроме того, разрешен транзит живой птицы из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей по территории РФ.
Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и Россельхознадзор сняли введенные ранее временные ограничения на поставки животноводческой продукции, сообщает zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, отменены ограничительные меры, которые ранее вводились из-за сложной обстановки по гриппу птиц.
В связи со стабилизацией ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в Российскую Федерацию разрешен ввоз из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей РК:
Кроме того, разрешен транзит живой птицы из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей по территории РФ.
Отменены ограничения, введенные ранее по болезни Ньюкасла в отношении поставок из Карагандинской области в РФ живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, гарантирующую разрушение вируса болезни Ньюкасла (согласно положениям главы 10.9 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.
Разрешен транзит живой птицы из указанной области по территории Российской Федерации.
По причине стабилизации обстановки по пастереллезу также отменены ограничения на ввоз в РФ из Карагандинской области всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термическую обработку при температуре 72°С в течении 30 и более минут.
Из Атырауской и Мангистауской областей на территорию Российской Федерации разрешено поставлять:
Вместе с этим отменен запрет на транзит по территории РФ живых овец и коз из Атырауской и Мангистауской областей.
В связи со стабилизацией обстановки по нодулярному дерматиту разрешено ввозить из Атырауской области в РФ:
В связи со стабилизацией эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней разрешено поставлять в Республику Казахстан и перемещать транзитом по территории Казахстана живых свиней из Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей.
Отменены также ограничительные меры, которые ранее вводились из-за сложной обстановки по гриппу птиц, на ввоз в Казахстан живой птицы и птицеводческой продукции из Курской, Орловской, Воронежской, Челябинской, Омской, Тюменской, Курганской и Томской областей, а также из Республики Татарстан.
Кроме того, разрешен экспорт в Республику Казахстан живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Саратовской области. Запрет на поставки действовал в связи с эпизоотической ситуацией по болезни Ньюкасла в регионе.
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