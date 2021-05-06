Свыше 116 миллиардов тенге вернули казахстанцы в ЕНПФ

Деньги возвращены в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

По состоянию на 5 мая 2021 года ЕНПФ исполнено 254 468 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает zakon.kz.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках- уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,2 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет порядка 4,9 млн тенге, говорится в сообщении фонда.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (26,5%), город Алматы (19,1%), город Нур-Султан (12,9%).

Более 116 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Обращаем внимание, что после перечисления запрашиваемой вкладчиком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчет уполномоченного оператора данная сумма изымается из инвестиционного управления и, следовательно, на нее перестает начисляться инвестиционный доход. пресс-служба ЕНПФ

Всего в ЕНПФ поступило 7342 заявлений на лечение, из них исполнено 4872 заявления на сумму около 4,7 млрд тенге, средняя сумма составляет порядка 1 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 909 млн тенге от уполномоченного оператора, данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 5 мая текущего года переведено около 3,2 млрд тенге. ЕНПФ таким образом исполнил 1415 заявлений из 1771 поступивших. Средняя сумма перевода составляет около 2,3 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.

Отметим, что до момента перевода суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение о переводе части накоплений в доверительное управление и аннулировать свое заявление. Приняв такое решение, вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, либо через Личный кабинет на сайте enpf.kz, где заработал новый сервис аннулирования заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП. пресс-служба ЕНПФ

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