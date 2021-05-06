Королева Елизавета II ответила школьнику из Нур-Султана

Ответное письмо написала фрейлина королевы. И от имени Ее Величества поблагодарила Расула за проявленную заботу о королевской семье.

Школьник из Нур-Султана написал письмо королеве Елизавете II еще в декабре 2020 года. Недавно ему пришел ответ от Ее Величества, сообщает zakon.kz.

16-летний Расул Жумабеков рассказал sxodim.astana, что уже не надеялся получить ответ. Но он все-таки пришел в начале 2021-го года.

В письме юноша рассказал о себе. О том что занимается балетом и учится в Казахской национальной академии хореографии. Также он выразил заботу о здоровье королевы и ее супруга принца Филиппа, ныне почившего.

Ответное письмо написала фрейлина королевы. И от имени Ее Величества поблагодарила Расула за проявленную заботу о королевской семье и пожелала ему здоровья в это непростое время.

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