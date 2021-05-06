Главный санврач внес изменения в постановление о сроках вакцинации

Подписано новое постановление.

Главный государственный санитарный врач РК внес изменения в постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

Согласно новому постановлению от 6 мая № 20, вносится изменение в постановление главного санврача от 27 января № 3 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения РК".

Подпункт 1 пункта 34 изложен в следующей редакции:

вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемых допускается проведение вакцинации компонентом II "Гам-КОВИД-Вак" в период с 21 дня до 90 дней.

Ранее этот пункт выглядел так:

вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом І в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней; данный курс вакцинации вводится для лиц, получивших первый компонент вакцины "Гам-КОВИД-Вак" с 21 апреля 2021 года.

Кроме того, согласно новому постановлению главного санитарного врача РК в аэропортах Алматы (с 21 мая) и Нур-Султана (с 12 мая) внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq.

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