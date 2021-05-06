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Новое постановление о карантине подписал главный санитарный врач

Фото: astana.gov.kz 6 мая 2021, 23:56

В новом постановлении вносятся изменения в правила организации работы некоторых субъектов бизнеса.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан постановляю:

Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" (далее – ПГГСВ № 67) следующие изменения и дополнения:

  1. приложение 5 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  2. приложение 9 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  3. приложение 21 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  4. дополнить ПГГСВ № 67 новым приложением 48 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Кроме того, в новом постановлении вносятся изменения в правила организации работы некоторых субъектов бизнеса.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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