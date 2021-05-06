Определилась соперница Фирузы Шариповой на бой 6 июля в Нур-Султане

Известны подробности.

Определилась соперница Фирузы Шариповой на бой 6 июля в столице, передает zakon.kz.

Чемпионка мира в трех весовых категориях из Казахстана Фируза Шариповапрокомментировала заявление Софьи Очигавы по поводу гонорара в 500 тысячдолларов за поединок с казахстанкой в Нур-Султане. Также она назвала соперницу наэтот бой, запланированный на День столицы 6 июля.- Софья Очигава заявила, что готова боксировать с Вами за 500 тысяч долларов.Как Вы это оцениваете?- Софья назвала адекватную сумму. В данный момент она является обязательнойпретенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Этоуникальный шанс в одном бою завоевать все основные титулы. Тейлор в прошломбою, например, получила 1,38 миллиона долларов без учета бонусов, а ее соперницаНаташа Джонас - 485 тысяч. Софья более титулованная, чем Наташа, поэтому еегонорар должен быть как минимум не меньше.И если все-таки Софья встретится с Кэти Тейлор раньше, чем я отберу у нее этоправо, я уверена, что ей предложат гораздо более высокий гонорар. У ихпротивостояния большая история. Они неоднократно встречались в любителях спеременным успехом, и в финале Олимпиады Софья незаслуженно проиграла Кэти.Очигава отправила Тейлор в нокдаун, но рефери пропустил это, как будто ничего небыло. Из политических соображений победу в Лондоне присудили ирландке. Но яуверена, что Софья тогда должна была побеждать.К сожалению, бюджет мероприятия в Нур-Султане не позволяет выполнитьтребование Софьи по гонорару. Поэтому соперница будет другая.- А уже известно, кто это будет?- Да, у нас достигнута устная договоренность с Ангелиной Семеновой, в ближайшеевремя должны подписать контракт. Мы приглашали ее в качестве запасной соперницына бой за титул чемпионки мира IBA, так как у танзанийки были проблемы со въездом встрану. Но потом все решилось благополучно, и бой с Семеновой не состоялся. Так чтособираемся провести его сейчас.Напомним, поединок между Фирузой Шариповой и Софьей Очигава был запланированна 3 апреля в Казани, но не состоялся по финансовым причинам. Вместо этогоШарипова встретилась с Юлией Чернобородовой и победила техническим нокаутом вчетвертом раунде.Также казахстанская спортсменка заявила, что одержит победу на Кэти Тэйлор, еслиих бой состоится.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!