Не могу прийти в себя - Бузова впервые вышла на связь после операции

Говорит звезда с трудом и на самый главный вопрос о том, что с ней произошло, она пока не ответила. Знаменитость лишь уверила, что ее жизни ничего не угрожает.

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео в своем Instagram. В нем она впервые прокомментировала свою госпитализацию и операцию, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что артистка была срочно госпитализирована в одну из московских клиник, где, по всей видимости, перенесла оперативное вмешательство.

Артистка сначала извинилась, что долго не выходила на связь, объяснив это тем, что очень долго отходила вчера от наркоза.

Думала, приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор прийти в себя. Очень поднялась температура. Все нормально. Я нахожусь под контролем врачей. Еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому очень хочется спать. Ольга Бузова

Говорит звезда с трудом и на самый главный вопрос о том, что с ней произошло, она пока не ответила. Знаменитость лишь уверила, что ее жизни ничего не угрожает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!