Ядовитые детские игрушки нашли на прилавках в ВКО

Норма опасных веществ в товарах для самых маленьких превышена в два раза.

Ядовитые куклы и машинки нашли на торговых прилавках Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz.

Санврачи провели контрольную закупку и обнаружили в составе изделий вредные вещества, передает Первый канал "Евразия".

Без перчаток к детскому слюнявчику и прикоснуться нельзя. Эксперты нашли в материале, из которого он изготовлен яд, который может впоследствии вызвать даже рак.

Тошноту, головную боль и аллергию может вызвать у ребенка и игрушечная машинка, и детская посуда. Норма опасных веществ в товарах для самых маленьких превышена в два раза.

Фенол вызывает аллергические реакции, действует на нервную систему, иммунную систему ребенка, угнетает ее. Формальдегид еще опаснее, потому что он очень токсичен, очень быстро впитывается в организм человека не только при вдыхании, впитывается через кожу и желудочно-кишечный тракт. руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алена Кравченко

Эксперты проверили детские товары в магазинах и рынках области. Взяли на пробу 75 игрушек. Среди самых опасных - погремушки и кукла Барби. На их корпусах имеются зазубрины и заусенцы. При этом специалисты отмечают, что некачественный детский товар реализуется даже в специализированных магазинах.

Продавец Дария Назарова советует покупателям при выборе игрушки тщательно осматривать её на предмет безопасности, и если возникнут какие-либо сомнения, то требовать у продавца сертификаты соответствия.

Без сертификации не приобретается ни один товар. Как мы можем предлагать детям, мы работаем с детьми маленькими, со взрослыми. При покупке товара мы отдаём предпочтение качеству, проверим всю документацию, чтобы это было гипоаллергенно, так как мы продаем это детям. продавец детского отдела Дария Назарова

По словам специалистов, завозят опасные игрушки не только из Китая, но и Узбекистана. Реализаторов, поставщиков, импортёров и производителей будут штрафовать. По итогам мониторинга все ядовитые игрушки сняты с оборота и уничтожены.

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