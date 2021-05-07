Свое отношение к вакцинации изменили 34% казахстанцев

За вакцину от коронавирусной инфекции суммарно высказалось большинство граждан страны.

С начала пандемии у 34% казахстанцев мнение о вакцинации изменилось в лучшую сторону, сообщает zakon.kz.

Такие данные приводит бюро DEMOSCOPE.

По их подсчетам, 30% респондентов всегда были за иммунизацию. Таким образом, за вакцину от коронавирусной инфекции суммарно высказалось большинство - 64%.

При этом 23% настроены скептически против прививок. 9% изменили мнение в отрицательную сторону совсем недавно. Причиной они называют имеющиеся противопоказания.

4% опасаются тяжелых последствий, столько же просто не доверяют прививке. Еще 3% не решаются делать укол из-за того, что уже переболели коронавирусом.

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