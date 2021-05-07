Глава МВД вручил медаль гвардейцу, спасшему женщину

Я в тот момент не понимал, как я плыл, потому что надо было спасти человека, - старший сержант Аскар Нургалиев.

Военнослужащий Нацгвардии РК Аскар Нургалиев, спасший спрыгнувшую с моста женщину в Уральске, награжден высокой государственной наградой "Жауынгерлік ерлігі үшін", сообщает zakon.kz.

Награду гвардейцу от имени Главы государства вручил Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Он поблагодарил старшего сержанта Аскара Нургалиева за смелость, решительные и оперативное действие и активную гражданскую позицию, проявленную при спасении человеческой жизни, призвав и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный долг.

Если честно, я не считаю свой поступок подвигом. На моем месте это сделал бы каждый. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Я в тот момент не понимал, как я плыл, потому что надо было спасти человека. На ней была тяжелая черная пуховая куртка, которую я схватил, борясь с сильным течением реки, вытащил ее на берег. старший сержант Аскар Нургалиев

Инцидент произошел в Уральске 26 октября 2020 года около 11:30. Военнослужащий воинской части 5517 старший сержант Аскар Нургалиев, рискуя собственной жизнью бросился в ледяную воду и вытащил на берег женщину, спрыгнувшую с моста в реку Чаган.

Аскар - обычный сельский парень, родился родился 5 июля 1983 года в селе Бисен Бокейординского района ЗКО, в семье медиков. С детства мечтал стать военным. Как и большинство подростков тех лет, он много читал книг и смотрел военные фильмы и играл войнушку с соседними мальчишками.

Примечательно, что до этого в его семье военных не было. По словам Аскара, сегодня в повседневной службе ему помогает специальная подготовка, полученная в пограничных войсках во время срочной воин­ской службы, а также большая любовь к спорту.

После демобилизации Аскар проработал начальником смены в нефтяной компании Каз-Транс более 12 лет. А в 2005 году призвался на контрактную службу в воинскую часть 5517 на должность контролером в 1 стрелковую роту. В 2018 году за безупречную воинскую дисциплину и за отличные показатели в служебно-боевой деятельности Аскар был назначен на вышестоящую должность начальником войскового наряда контролеров 1-ой стрелковой роты. Вместе с супругой воспитывает четверых детей. По признанию Аскара, он старается не подводить их и оправдывать надежды родных. руководитель пресс-службы РгК "Батыс" подполковник Ерболат Султанов

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