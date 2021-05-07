Воздушный шар налетел на линию электропередачи в Шымкенте

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Без света остались четыре микрорайона.
Столкновение воздушного шара с линией электропередачи в Шымкенте попало на видео, сообщает zakon.kz.
Как передает МИА "Казинформ", ЧП произошло 6 мая в 20:24 в микрорайоне Туран.
На кадрах видно, как корзина зацепила и оборвала провода, затем упала на проезжую часть.
В результате инцидента около 4 тысяч абонентов микрорайонов Туран, Шымсити, Асар-2 и ЖК New City остались без света.
Ведутся восстановительные работы.
Факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции. Проводится проверка.
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