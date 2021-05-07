Twitter вновь заблокировал аккаунт с заявлениями Трампа

Ее действие приостановили спустя несколько часов после регистрации.

Руководство социальной сети Twitter заблокировало учетную запись, в которой перепечатывались заявления бывшего президента США Дональда Трампа, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила в четверг телекомпания NBC, действие учетной записи было приостановлено спустя несколько часов после регистрации.

По данным канала, аккаунт @DJTDesk появился в Twitter утром в четверг, 6 марта. В описании страницы было указано, что она копирует заявления Трампа с его сайта. Учетная запись была заблокирована администрацией соцсети спустя несколько часов.

В настоящее время при попытке зайти на аккаунт @DJTDesk появляется информация о том, что действие учетной записи было приостановлено в связи с нарушением правил Twitter.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал "абсолютным позором" и "унижением" блокировку его страниц в социальных сетях. Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!