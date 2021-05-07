В Казахстане число выявленных случаев КВИ достигло 337 652

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 337 652 случая, из них:⠀

в городе Алматы – 58511 (+689),

в городе Нур-Султан – 47998 (+586),

в ВКО – 25478 (+108),

в Карагандинской области – 25036 (+250),

в Алматинской области – 22587 (+229),

в Атырауской области – 22400 (+79),

в Павлодарской области – 21640 (+119),

в ЗКО – 20105 (+145),

в Акмолинской области – 19236 (+137),

в Костанайской области – 14892 (+24),

в СКО – 14122 (+23),

в городе Шымкенте – 10016 (+139),

в Актюбинской области – 9760 (+87),

в Жамбылской области – 8289 (+75),

в Мангистауской области – 6016 (+60),

в Кызылординской области – 5953 (+58),

в Туркестанской области – 5613 (+32).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 466,

в городе Алматы - 1485,

в городе Шымкенте - 61,

в Акмолинской области - 217,

в Актюбинской области - 168,

в Алматинской области - 344,

в Атырауской области - 123,

в ВКО - 83,

в Жамбылской области - 60,

в ЗКО - 72,

в Карагандинской области - 214,

в Костанайской области - 20,

в Кызылординской области - 73,

в Мангистауской области - 72,

в Павлодарской области - 90,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 48.

Всего в стране выздоровело 291 829 человек от COVID-19

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