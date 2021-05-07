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В Казахстане число выявленных случаев КВИ достигло 337 652

Фото: zakon.kz. 7 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 337 652 случая, из них:

  • в городе Алматы – 58511 (+689),
  • в городе Нур-Султан – 47998 (+586),
  • в ВКО – 25478 (+108),
  • в Карагандинской области – 25036 (+250),
  • в Алматинской области – 22587 (+229),
  • в Атырауской области – 22400 (+79),
  • в Павлодарской области – 21640 (+119),
  • в ЗКО – 20105 (+145),
  • в Акмолинской области – 19236 (+137),
  • в Костанайской области – 14892 (+24),
  • в СКО – 14122 (+23),
  • в городе Шымкенте – 10016 (+139),
  • в Актюбинской области – 9760 (+87),
  • в Жамбылской области – 8289 (+75),
  • в Мангистауской области – 6016 (+60),
  • в Кызылординской области – 5953 (+58),
  • в Туркестанской области – 5613 (+32).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 466,
  • в городе Алматы - 1485,
  • в городе Шымкенте - 61,
  • в Акмолинской области - 217,
  • в Актюбинской области - 168,
  • в Алматинской области - 344,
  • в Атырауской области - 123,
  • в ВКО - 83,
  • в Жамбылской области - 60,
  • в ЗКО - 72,
  • в Карагандинской области - 214,
  • в Костанайской области - 20,
  • в Кызылординской области - 73,
  • в Мангистауской области - 72,
  • в Павлодарской области - 90,
  • в СКО - 46,
  • в Туркестанской области - 48.

Всего в стране выздоровело 291 829 человек от COVID-19

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