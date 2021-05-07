В Казахстане число выявленных случаев КВИ достигло 337 652

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 337 652 случая, из них:⠀
- в городе Алматы – 58511 (+689),
- в городе Нур-Султан – 47998 (+586),
- в ВКО – 25478 (+108),
- в Карагандинской области – 25036 (+250),
- в Алматинской области – 22587 (+229),
- в Атырауской области – 22400 (+79),
- в Павлодарской области – 21640 (+119),
- в ЗКО – 20105 (+145),
- в Акмолинской области – 19236 (+137),
- в Костанайской области – 14892 (+24),
- в СКО – 14122 (+23),
- в городе Шымкенте – 10016 (+139),
- в Актюбинской области – 9760 (+87),
- в Жамбылской области – 8289 (+75),
- в Мангистауской области – 6016 (+60),
- в Кызылординской области – 5953 (+58),
- в Туркестанской области – 5613 (+32).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 466,
- в городе Алматы - 1485,
- в городе Шымкенте - 61,
- в Акмолинской области - 217,
- в Актюбинской области - 168,
- в Алматинской области - 344,
- в Атырауской области - 123,
- в ВКО - 83,
- в Жамбылской области - 60,
- в ЗКО - 72,
- в Карагандинской области - 214,
- в Костанайской области - 20,
- в Кызылординской области - 73,
- в Мангистауской области - 72,
- в Павлодарской области - 90,
- в СКО - 46,
- в Туркестанской области - 48.
Всего в стране выздоровело 291 829 человек от COVID-19
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