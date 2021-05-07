Токаев: Армия – незыблемый оплот государственности

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с Днем защитника Отечества, сообщает zakon.kz.

Поздравление Главы государства было опубликовано на сайте Акорды.

Уважаемые казахстанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы традиционно чествуем ветеранов Вооруженных Сил и всех военнослужащих, стоящих на страже суверенитета и национальных интересов страны.

Казахстан признан во всем мире в качестве миролюбивого и ответственного государства, обладающего значительными экономическими и гуманитарными возможностями, а также серьезным военным потенциалом.

Благодаря усилиям Первого Президента, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева создана боеспособная армия, оснащенная современным вооружением и новейшей техникой. Основу высокой обороноспособности страны составляют крепкий воинский дух, патриотизм военнослужащих, отличная боевая подготовка солдат и офицеров всех родов войск.

Государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке истинных патриотов, посвятивших себя исполнению воинского долга и беззаветному служению Родине.

Наша задача – и впредь укреплять ее обороноспособность в новых геополитических реалиях.

Армия – незыблемый оплот государственности, гарант Независимости нашей страны. Выражаю благодарность военнослужащим Республики Казахстан за безупречную службу во имя безопасности и благополучия нашего народа!

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