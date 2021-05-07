Канцлер Германии поспорила с советником Байдена из-за патентов на вакцины

По словам Меркель, приостановка действия права на интеллектуальную собственность в этом вопросе будет иметь серьезные последствия для производства препаратов от коронавируса по всему миру.

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с позицией администрации президента США Джо Байдена, отказавшейся от права на интеллектуальную собственность в вопросе патентов на вакцины от COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По словам Меркель, приостановка действия права на интеллектуальную собственность в этом вопросе будет иметь серьезные последствия для производства препаратов от коронавируса по всему миру.

Защита интеллектуальной собственности является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем, — добавила Меркель.

Ее заявление стало ответом на слова главного торгового советника Байдена Кэтрин Тай. Она заявляла, что хоть США и верят в защиту интеллектуальной собственности, но Белый дом поддержит отказ от патентов на вакцины от коронавируса для увеличения их поставок.

Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что ограничивающими факторами в поставках препаратов являются не патенты, а производственные мощности и высокие стандарты качества.

В апреле ученые с мировым именем и политики обратились к Байдену с просьбой поддержать инициативу о временной приостановке действия патентного права на вакцины от COVID-19.

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