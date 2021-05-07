Акима Жаркента привлекли к ответственности за грубые ответы горожанам

По данным фактам было направлено письмо в Аппарат акима Алматинской области.

Акима Жаркента Болата Омарова привлекли к дисциплинарной ответственности за грубые ответы водителям, которые вышли поддержать активистов, сообщает zakon.kz.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области, в ходе проведения мониторинга социальных сетей были выявлены публикации "Разговаривает как провокатор" и "Не скрывая своего возмущения и используя нецензурную лексику" в отношении акима города Жаркент Омарова Б.Ш. - рассказал по телефону пресс-секретарь Агентства РК по делам государственной службы Ерхан Таткен.

По данным фактам Департаментом было направлено письмо в Аппарат акима Алматинской области для принятия соответствующих мер.

Согласно ответу уполномоченного по этике Аппарата акима Алматинской области от 5 мая 2021 года установлено, что распоряжением акима Панфиловского района №70-р от 28 апреля 2021 года Омаров Б.Ш. за допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Ранее в Сети активно обсуждали реакцию акима Жаркента Болата Омарова на вопрос журналиста о его часах.

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