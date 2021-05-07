Грабители взяли заложников в одном из банков Миннесоты

В отделении банка их удерживает мужчина, действующий в одиночку.

В американском Сент-Клауде (штат Миннесота) пытались ограбить банк Wells Fargo, несколько человек оказались в заложниках, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы можем подтвердить наличие заложников в южном филиале Wells Fargo в Сент-Клауд <...> Мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и сделаем все возможное, чтобы помочь властям в их расследовании, — заявила пресс-секретарь банка Стейси Шиллер.

На место прибыли полиция и ФБР. Источники регионального отделения CBS сообщили, что в плену оказались пять человек, все они являются сотрудниками банка.

Associated Press уточняет, что в отделении банка их удерживает мужчина, действующий в одиночку.

По последним данным, четверых удалось освободить. О пострадавших среди правоохранителей не сообщается.

При этом правоохранителям по-прежнему не известно точное число оставшихся в здании заложников.

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