Генерал Телегусов: В армии пресечена системная корпоративная коррупция

Фото: Из личного архива М. Т...

7 мая - День защитника Отечества.

Генерал-майор Махмут Телегусов более 30 лет отдал воинской службе, прошел все офицерские должности, командовал взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией, был начальником штаба разведывательного батальона, мотострелкового полка, танковой дивизии, заместителем командующего округом и Аэромобильными войсками. Сегодня он возглавляет РОО "Совет генералов". Предлагаем вашему вниманию интервью генерала, которое он дал Zakon.kz накануне Дня защитника Отечества.

- Махмут Утегенович, вы один из старших офицеров, генералов, которые стояли у истоков создания казахстанской армии. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось.

- В преддверии Дня защитника Отечества и в год 30-летия образования Республики Казахстан, считаю своим долгом напомнить нашей молодежи основные неоспоримые исторические факты образования нашего независимого государства и наших Вооруженных сил.

Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил о независимости Казахстана, после выхода всех постсоветских стран из состава Советского Союза, 16 декабря 1991 года. Также он до объявления России о создании собственных Вооруженных сил поддерживал соглашение о Содружестве Независимых Государств, сохранении и поддержании общего военно-стратегического командования под единым командованием.

И только 7 мая 1992 года Президент подписал указ о преобразования Государственного комитета обороны в Министерство обороны Республики Казахстан.

В соответствии с указом Президента – Верховного Главнокомандующего о создании Вооруженных сил, все воинские объединения и соединения, дислоцирующиеся на территории нашей страны, за исключением воинских частей и соединений стратегического назначения, непосредственно руководимые из Москвы, были включены в состав Вооруженных сил Казахстана. Российская сторона, неоднократно нарушая соглашения, пыталась вывести из нашей страны воинские части фронтовой авиации, ПВО и десантную бригаду из г. Капчагая.

- Кто был первым министром обороны независимого Казахстана?

- Со дня создания казахстанской армии, указом главы государства министром обороны Вооруженных сил РК был назначен генерал-лейтенант Сагадат Нурмагамбетов. Он прошел войну, был награжден Золотой медалью Героя Советского Союза.

За время службы Сагадат Кожахметович долгое время был заместителем командующего Среднеазиатским военным округом и хорошо знал расположение, состояние, техническое и тыловое обеспечение передаваемых нам воинских частей, соединений и объединений. Он пользовался большим авторитетом у вновь назначенных министров обороны, генералов и офицеров стран Содружества.

Благодаря решению Президента Назарбаева о том, что офицеры – представители других республик бывшего СССР, которые на тот момент остались в Казахстане, не будут дважды принимать военную присягу, а так же авторитету, высокому профессионализму и боевому опыту Сагадата Нурмагамбетова, они остались в казахстанской армии и продолжили служить нашей Родине.

Генерал армии Нурмагамбетов относился к категории видных военачальников Казахстана, воспитал новую плеяду генералов Казахстана, создал и сохранил казахстанскую армию, казахстанское офицерство и внес огромный вклад в дальнейшее развитие Вооруженных сил страны, укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности государства.

Своим ярким примером безупречной любви к Отечеству и своему народу, он вдохновлял нас на ратную службу в самые трудные годы становления независимого Казахстана. Он был и останется в нашей памяти умелым воспитателем, талантливым военачальником, который всегда показывал пример, как надо служить и защищать свою Родину.

После ухода первого министра обороны на заслуженный отдых, руководителями военного ведомства назначались его соратники, продолжившие его дело - генерал-лейтенанты Алибек Касымов, Мухтар Алтынбаев, Сат Токпакбаев.

20 февраля 2000 года Сат Токпакбаев представил нас, командиров дивизии, корпусов и заместителей министров обороны на закрытое заседание Совета безопасности. Мы доложили Верховному главнокомандующему ВС РК об истинном положении дел в руководимых нами соединениях и объединениях.

Внимательно выслушав нас, он сказал "Как бы ни было трудно стране, я утверждаю один процент денежных средств от ВВП на содержание и развитие наших Вооруженных сил", затем поручил начальнику Генерального штаба генерал-лейтенанту Малику Сапарову в течение трех месяцев разработать программу развитию Вооруженных сил и план перевооружения казахстанской армии, план развертывания и применения ВС РК.

Как офицер, как военный специалист, профессионал нового поколения со сложившимся оперативно-стратегическим мышлением и видением военной политической ситуации в мире, генерал Сапаров с министром обороны Токпакбаевым в указанный срок утвердили планы у Президента.

- Что было в этих планах?

- В них предусматривалось ежегодное перевооружение армии на десять процентов вооружения и военной техники, соответствующих требованиям современных войн и военных конфликтов, создание самодостаточной группировки войск на главных стратегических направлениях обороны страны. Эти плановые мероприятия позволяли к 2010 году создать немногочисленные, мобильные, профессиональные, полностью оснащенные современным вооружением и военной техникой Вооруженные силы, соответствующие армиям передовых государств.

Но, к сожалению, с трагической гибелью Сапарова в 2003 году и со сменой руководства армии, среди которых были и гражданские лица, которые приходили со своими командами из МВД, КНБ, прокуратуры и других госорганов, в армии возникли основы системной коррупции, нарушения закона о госзакупках, что привело к хищениям средств бюджета обороны. Эти факты впоследствии были выявлены Счетным комитетом.

- Если не ошибаюсь, вы тогда плотно работали со Счетным комитетом и непосредственно участвовали в этих проверках.

- Не скрою, было такое. Мы не раз поднимали вопросы пагубности создания своих команд по интересам в Министерстве обороны, разоблачали командование Аэромобильных войск и руководство военного ведомства в казнокрадстве и открытом подрыве боеготовности нашей армии.

Как-то при проверке законности расхода военного бюджета, мы с ревизорами выявили ущерб, нанесенный дальнейшему развитию Вооруженных сил страны на 50 миллиардов тенге.

- Куда ушли эти деньги?

- На них в основном были модернизированы артсистемы, передвижные средства связи, бронетранспортеры и средства ПВО, которые находились на вооружении с 1960 года. То есть закупались устаревшее вооружение и военная техника вместо современных и отвечающих требованиям войны. Произошел застой в боевой готовности, а в целом в обеспечении обороноспособности страны.

И только с приходом нового министра обороны генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева начались преобразования и, самое главное, на достаточном уровне пресечена системная корпоративная коррупция. Надеюсь, что так же будет минимизирована и бытовая коррупция.

- Махмут Утегенович, как вы оцениваете состояние сегодняшней казахстанской армии?

- Казахстанская армия в настоящее время пополняется новым вооружением и военной техникой. Последовательно наращивается боевая готовность, приводятся в соответствие военные арсеналы.

Сейчас, как отметил Президент Касы-Жомарт Токаев, мы можем противостоять любому действию, наша армия и все силы безопасности должны быть к реагированию на внешние угрозы. Сегодня казахстанский народ признается другими как катализатор региональной и международной стабильности, наши войска с честью выполняют свою задачу в рамках миротворческой миссии ООН.

Также министр обороны Нурлан Ермекбаев, выступая перед личным составом, отметил, что военнослужащие достойно выполняют конституционный долг перед Родиной, постоянно поддерживая высокий уровень боевой готовности и с этим нельзя не согласиться.

Так, в 2020 учебном году в Вооруженных силах подготовлено свыше 60 тысяч специалистов, проведено более 74 тысяч мероприятий, в том числе бригадные тактические и корабельные учения, практические стрельбы, полевые выходы, летные смены, водолазные погружения, парашютные прыжки и так далее.

Президент РК – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достигнутые успехи в деле руководства и управления войсками, поддержания их высокой боевой готовности и обеспечения обороноспособности государства.

Пользуясь случаем, поздравляю наших доблестных генералов, офицеров и солдат с Днем защитника Отечества и желаю им быть примером честного, беззаветного служения Родине, высокого патриотизма, мужественности и преданности военному делу.

Торгын Нурсеитова

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