15-летний мальчик и мужчина подорвались на мине времен ВОВ

В настоящей момент на месте происшествия работают профильные специалисты.

Вечером 6 мая группа поисковиков взорвалась на мине времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Новости Волгограда.

Оренбургский отряд "Память" из 12 человек, среди которых было четверо несовершеннолетних, проводил раскопки возле поселка Самофаловка, но в какой-то момент они наткнулись на боеприпас времен ВОВ.

Из-за взрыва погибли 60-летний мужчина и 15-летний мальчик.

Сообщение о взрыве поступило в Единую службу 112 в 18:03. На место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи — из Городищенской ЦРБ и Волгограда, - сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

На момент прибытия медиков мужчина, 1961 года рождения, был уже мертв. Мальчик, 2005 года рождения, еще подавал признаки жизни, но несмотря на предпринятые реанимационные действия, подростка спасти не удалось.

В настоящей момент на месте происшествия работают профильные специалисты.

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