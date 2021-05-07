По словам горожан личинки падают с тополей.

Алматинцы пожаловались на нашествие личинок в Турксибском районе, сообщает zakon.kz.

По словам горожан личинки падают с тополей. Больше всего такое явление замечено в квадрате ВАЗ, Алтай-1, Алтай-2, улица Беринга.

Видео отснятое очевидцами было опубликовано на одном из instagram-пабликов города.

Уполномоченным органом Управления Зеленой экономики города Алматы в соответствии с графиком ведется обработка зеленых насаждений. Замечания будут устранены в кратчайшие сроки, - прокомментировали в акимате Турксибского района.

Согласно комментариям горожан, такая же ситуация замечена в районе Акан серы-Чернышевского, Дунентаева дом 1е, 1з, Сейфулина-Ровенского и в Жетысуйском районе города.

После проделанной работы по защите зеленых насаждений Турксибского района, под воздействие использованного препарата жизненные функции вредителя тополевого минируещего пилильщика отображенного на видео. Так как действие биологического препарата не мгновенное, полная гибель вредителей наступает после 3-4 суток после обработки, - добавили в акимате.

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