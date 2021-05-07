Тимур Бекмамбетов поможет Узбекистану привлечь крупные зарубежные кинокомпании

Бекмамбетов предложил организовать "поезд дружбы", где все представители искусств могли бы объединиться.

Заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с кинорежиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства туризма и спорта Республики Узбекистан.

Стороны подробно обменялись мнением о перспективах развития кинотуризма в Узбекистане. Особо отмечено богатое историко-культурное наследие страны, дающее возможность производить фильмы, сериалы и другие виды кинопродукций. А также останавливаться на жизни и деятельности великих ученых, таких как Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Мирзо Улугбек.

Принимая во внимание высокий потенциал республики, наличие уникальных образов, историй и естественных кинолокаций, Бекмамбетов предложил ряд инициатив, которые будут способствовать привлечению крупных зарубежных кинокомпаний в страну.

Также Бекмамбетов высоко отметил преобразования в сфере туризма и гостеприимства и предложил организовать "поезд дружбы", где все представители искусств могли бы объединиться.

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