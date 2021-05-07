На Тенгизе рабочие устроили забастовку из-за проблем с зарплатами

Было отмечено, что также были претензии к условиям питания и проживания.

В Атырауской области рабочие подрядной организации "Тенгизшевройла" "Казстройсервис" выразили недовольство системой начисления зарплаты и устроили забастовку, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

Соответствующее видео было распространено в социальных сетях.

Сейчас на месте митинга осталось около 50 человек, с которыми ведут диалог представители акимата и ТШО, остальные рабочие разошлись. Всего в проекте ТШО задействовано 511 наших работников. Дело в том, что зарплата начисляется согласно количеству рабочих часов и фактически отработанных часов – данная формула утверждена Минфином РК. Бывает, что ставка "прыгает" по месяцам, но в целом по году она соответствует уровню зарплаты, зафиксированному в трудовом договоре, – сообщили в руководстве компании.

Также было отмечено, что были претензии к условиям питания и проживания. Однако в руководстве подчеркнули, что ТШО регулярно проводят аудит.

Там достаточно высокие стандарты, и в любом случае мы стараемся всегда реагировать на жалобы и требования работников. Ранее жалоб не было, - добавили в ТШО.

В самом ТШО рассказали, что компании известно о том, что сотрудники субподрядной организации KazStroyService выразили озабоченность по поводу начисления зарплаты.

ТШО внимательно следит за ситуацией. Руководство компании-подрядчика предпринимает действия для решения возникшего вопроса. Ввиду того, что речь идет о внутренних вопросах субподрядной организации, все запросы по этому поводу следует направлять руководству данной компании, - говорится в сообщении.

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