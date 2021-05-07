Мусор и надписи на скалах: фоторепортаж из ущелья Ыбыкты Сай

Единственное, что омрачало картину – это мусор и надписи на скалах, рассказал казахстанский фотограф о своей поездке.

Фотограф Максат Акмуратов прислал в редакцию zakon.kz свои фотографии и поделился впечатлением от поездки в ажурное ущелье Ыбыкты Сай.

По словам автора, ажурная ложбина Ыбыкты Сай, что в переводе означает "Овраг Горных Коз" сотворено из воды, ветра и соли. Завораживающие рельефы и причудливые формы, в которых каждый может разглядеть то, что всплывает в его фантазии (кто-то видит птиц, животных или лица людей), уникальное по своей красоте и строению ущелье.

Вoдa камень точит. На протяжении миллионов лет бурные речные потоки, преодолевая все препятствия, пробивали себе дорогу, образовывая горные долины и ущелья. Со временем реки обмелели, создав великолепные природные объекты, называемые каньонами. Иногда сами реки после этого совсем исчезают, оставляя после себя глубокие сухие ущелья. В этих местах планеты сложилась особая экосистема, а туристов они поражают необычным внешним видом и причудливыми формами. И вот перед нашим взором очень завораживающее ущелье Ыбыкты Сай.

Сверху каньон незаметен, так, "степь да степь кругом", и вдруг… узенькая канавка в земле, сантиметров 40-60 в ширину, которая расширяется, разорвав при этом земную твердь. В самом глубоком месте ширина от одного края к другому может достигать всего 1 м, перешагнуть можно. Но при взгляде вниз, в расщелину, сжимает страх. Страх высоты, страх неизведанного, страх бездны… Просто животный страх. Но… и восхищение!!! Есть такое выражение – страшно красиво! Это – об этом каньоне, - поделился автор.

В этом месте создается впечатление, что попал в некую сказку, автором которой выступает сама Природа. Под землей вода проточила известняковые скалы цвета слоновой кости на глубину от 3 до 6 метров. Природа потрудилась над изгибами и вымоинами. Стены причудливой формы, зализанные водой, с вымытыми полупещерами и гротами. По всей длине небольшого ущелья видны следы, оставленные древней рекой. Я представляю, с какой силой вода пробивалась сквозь это узкое извилистое "горлышко", - рассказал Акмуратов.

По словам автора, свет проникает через узкую длинную щель наверху, многократно отражается от известняка, создавая неправдоподобные переливы и оттенки, тени и полутени. Кое-где можно свободно пройти, кое-где приходится карабкаться. Каньон не длинный, можно сказать – даже очень недлинный. Но этих нескольких десятков метров хватит, чтоб восхитить. Взглянув наверх – воображение начинает бурно фантазировать и фонтанировать. Каких только сказочных фигур тут не встретишь! Все зависит от вас самих. Это правда невероятное место.

Он также отметил, что ажурный каньон – зрелище действительно завораживающее. Чем глубже спускаешься в ущелье, тем необычнее становятся скалы. Тебя будто переносит из изрытой "сотами" местности в скелет огромного динозавра, а ведь снаружи ущелье выглядит довольно обыденно. Стены каньона вначале напоминают пористый молочный шоколад, потому как известняк схож по цвету, далее начинает ассоциироваться с огромными пчелиными сотами, затем вообще кажется, что находишься внутри гигантской губчатой кости. Так это или иначе, но то, что завораживает красота созданных природой узоров это бесспорно!

Единственное, что омрачало картину – это мусор и надписи на скалах. Это редчайшее явление, а некоторые относятся к этому с таким пренебрежением. Понятно, что место это в последнее время пользуется большой популярностью у туристов, но тут только один вопрос – Зачем портить природный объект? Нацарапанные надписи могут храниться веками, из-за чего теряется эстетичность. Зачем?! Зачем, люди, вы это делаете?! Чем вы руководствуетесь, делая это варварство?! Что бы другие нормальные люди, приехавшие насладиться природой, знали, кого именно материть?! Надеюсь, люди все же научатся ценить природу и наше наследие, - подытожил фотограф.

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