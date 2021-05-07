Почти на 3 млн тенге обокрала пенсионерку мошенница из Семея

По данному факту проводится досудебное расследование.

Пенсионерка из Семея отдала мошеннице около 3 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Центрального отдела полиции УП города Семей обратилась 63-летняя пенсионерка, о том, что в мае прошлого года ее знакомая завладела ее денежными средствами под предлогам покупки квартиры, - говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.

Сумма ущерба составила 2 900 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка в отдел полиции была установлена и доставлена 44-летняя женщина.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (мошенничество).

Департамент полиции призывает восточноказахстанцев не доверять незнакомым людям, не передавать и не перечислять им денежные средства за сомнительные услуги или товар.

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