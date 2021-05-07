Imanbek выпустил новый трек с британской певицей

Трек Иманбека с Cher Lloyd появился в сети.

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов выпустил трек с британской певицей Cher Lloyd, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил на своей официальной странице в instagram.

Произведение артистов можно послушать на всех музыкальных платформах.

Шер Ллойд — британская певица, актриса и модель. Более известна благодаря участию в седьмом сезоне британского шоу молодых талантов The X Factor, где заняла четвертое место.

Ранее Imanbek выпустил совместный трек с Моргенштерном и Fetty Wap.

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