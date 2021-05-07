Макпал Исабекова вышла замуж - имя мужа называть отказывается

Я очень надеюсь на ваше понимание. Жених мой - человек абсолютно не публичный. Я уважаю его желание, и не имею никакого права заставлять делать что-то против его воли, - Макпал Исабекова.

Казахстанская певица Макпал Исабекова вышла замуж, сообщает zakon.kz.

Новость об этом звезда разместила в своем Instagram.

О том, что ей сделали предложение Макпал Исабекова писала еще 15 февраля. Личность жениха она не раскрывала. Впрочем, ничего не изменилось и после свадьбы. Его имя она не назвала, на фотографиях лица избранника не видно.

Многие задают вопросы по поводу его личности, по поводу того, что я скрываю, кто он. Я очень надеюсь на ваше понимание, на ваше лояльное отношение. Потому что жених мой - человек абсолютно не публичный. Он хотел бы остаться вне моего Instagram, насколько это возможно. Я уважаю его мнение и его желание, и не имею никакого права заставлять человека делать что-то против его воли. Макпал Исабекова

Певица, актриса и телеведущая Макпал Исабекова стала популярной после участия в проекте "SuperStar KZ". 21 февраля ей исполнилось 37 лет.

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