В Туркестанской области разрешили работу мечетей и храмов

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, разрешается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека. Но без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение "жума", "тарауих", "айт" намазов, с запретом работы расположенных в них объектов общепита.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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