Президент Кыргызстана утвердил новую администрацию

В стране установлена президентская форма правления, новый порядок формирования исполнительной, законодательной и судебной власти.

Образована администрация президента Кыргызстана. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщает zakon.kz.

Как передает сайт президента КР, сформирована она на базе прежних аппаратов президента и правительства.

Согласно новой конституции Кыргызстана в стране установлена президентская форма правления, новый порядок формирования исполнительной, законодательной и судебной власти.

Назначения Главы государства:

Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович - руководитель администрации президента;

Сатыев Медербек Асанбекович - первый заместитель руководителя администрации президента;

Зулпиев Бектур Рысбаевич - заместитель руководителя администрации президента;

Асанкулов Женишбек Асанкулович - заместитель руководителя администрации президента.

Число депутатов Жогорку Кенеша сокращается до 90, а условия их избрания определят дополнительно принятые законы. Сообщалось, что кабинет министров возглавит глава администрации президента. Однако председателем камбина назначен Улукбек Марипов, ранее занимавший должность премьер-министра. Кроме президента право инициировать законы предоставлены Народному курултаю, Верховному суду и Генеральной прокуратуре.

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