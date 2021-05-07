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Президент Кыргызстана утвердил новую администрацию

Фото: kabar.kg 7 мая 2021, 19:45

В стране установлена президентская форма правления, новый порядок формирования исполнительной, законодательной и судебной власти.

Образована администрация президента Кыргызстана. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщает zakon.kz.

Как передает сайт президента КР, сформирована она на базе прежних аппаратов президента и правительства.

Согласно новой конституции Кыргызстана в стране установлена президентская форма правления, новый порядок формирования исполнительной, законодательной и судебной власти.

Назначения Главы государства:

  • Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович - руководитель администрации президента;
  • Сатыев Медербек Асанбекович - первый заместитель руководителя администрации президента;
  • Зулпиев Бектур Рысбаевич - заместитель руководителя администрации президента;
  • Асанкулов Женишбек Асанкулович - заместитель руководителя администрации президента.

Число депутатов Жогорку Кенеша сокращается до 90, а условия их избрания определят дополнительно принятые законы. Сообщалось, что кабинет министров возглавит глава администрации президента. Однако председателем камбина назначен Улукбек Марипов, ранее занимавший должность премьер-министра. Кроме президента право инициировать законы предоставлены Народному курултаю, Верховному суду и Генеральной прокуратуре.

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