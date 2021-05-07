У Куата Хамитова сменился соперник

На своей странице в Instagram он написал, что Антон Радько, с которым у него был назначен бой "слетел с поединка", а на замену выходит Роман Головинов.

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов объявил, что в назначенном на 19 июня поединке сменился соперник, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram он написал, что Антон Радько, с которым у него был назначен бой "слетел с поединка", а на замену выходит Роман Головинов.

Роман Головинов - также представитель Украины. Выступает в полусреднем весе. На его счету - 10 побед и 4 поражения.

Свой последний бой Куат Хамитов провел 22 января на турнире Fight Nights Global: "Стальное сердце" — всего за 49 секунд казахстанец нокаутировал российского бойца Максима Пантелеева (0-1).

В прошлом году из-за начавшейся пандемии и массовых ограничений Хамитов смог провести лишь один бой — в сентябре он победил сабмишном в первом раунде россиянина Ахмад-Хана Бокова (6-5).

Куат Хамитов (20-6-1) vs Роман Головинов (10-4). 19 июня Атырау (Mergen Fighting Championship).

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