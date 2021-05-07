В МИД РК прокомментировали гибель казахстанки в Грузии

Данное дело взято на особый контроль Посольства.

В МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой в Грузии, сообщает zakon.kz.

По информации правоохранительных органов Грузии, предоставленной казахстанскому Посольству, 5 мая текущего года под окнами одного из домов в городе Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана.

По предварительным данным, девушка упала с 9-го этажа и скончалась. Грузинская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства. Подозреваемый задержан. Иная информация в интересах следствия не разглашается. пресс-служба МИД РК

Консул Посольства Казахстана в Грузии поддерживает постоянный контакт с семьей погибшей. Данное дело взято на особый контроль Посольства. Министерство иностранных дел Казахстана оказывает всё возможное содействие в организации доставки тела гражданки РК на родину.

6 мая появилась информация о том, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Ее двоюродная сестра Айна высказал свою версию смерти родственницы. Согласно ей, поехать в Грузию Асель предложили дальние родственники. Затем муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал местному предпринимателю. После чего девушка или убили, или она прыгнула сама, не выдержав издевательств.

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