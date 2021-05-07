Госсекретарь США признал, что некоторые действия США подрывали миропорядок

Вместе с тем, он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов.

Некоторые действия властей США за последние годы подрывали "основанный на правилах порядок", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает zakon.kz.

Госсекретарь рассказал, что Вашингтон настроен возобновить сотрудничество с мировым сообществом и уже вернулся в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения. Решение о выходе из них было принято предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем, он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов.

По его словам, Соединенные Штаты для борьбы с коронавирусом и изменениями климата готовы сотрудничать даже с теми странами, с которыми у Вашингтона есть "серьезные разногласия". Как считает американская сторона, "ни одна из стран не сможет решить эти проблемы в одиночку".

США намерены работать в рамках многосторонних институтов, чтобы бороться с распространением коронавируса и изменениями климата, сохраняя приверженность ключевым принципам мирового порядка, как мы делаем это сейчас. Энтони Блинкен

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