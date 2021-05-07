Ребенок выпал из окна третьего этажа в Павлодаре

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Пятилетний мальчик находится в отделении реанимации областной больницы.
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже, сообщает zakon.kz.
Он остался жив, но находится в отделении реанимации областной больницы.
Ребенка 2016 года рождения доставили в сопровождении реаниматолога из областной больницы им. Султанова. По результатам КТ, диагноз: ЗЧМТ. Ушиб головного мозга. Закрытый перелом основания черепа справа. Находится в реанимации - состояние стабильно тяжелое. пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева
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