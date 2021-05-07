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Ребенок выпал из окна третьего этажа в Павлодаре

Фото: exitoso.com.au 7 мая 2021, 22:18

Пятилетний мальчик находится в отделении реанимации областной больницы.

Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже, сообщает zakon.kz.

Он остался жив, но находится в отделении реанимации областной больницы.

Ребенка 2016 года рождения доставили в сопровождении реаниматолога из областной больницы им. Султанова. По результатам КТ, диагноз: ЗЧМТ. Ушиб головного мозга. Закрытый перелом основания черепа справа. Находится в реанимации - состояние стабильно тяжелое. пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева

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