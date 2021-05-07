Twitter подключил функцию "чаевых" понравившимся авторам

Функция Tip Jar (буквально: банка для чаевых) позволит пользователям делать пожертвования понравившимся авторам в сервисе.

Сервис микроблогов Twitter разрешил ряду пользователей получать "чаевые", сообщает zakon.kz.

Об этом написала менеджер компании по продукции Эстер Кроуфорд в своем блоге.

Функция Tip Jar (буквально: банка для чаевых) позволит пользователям делать пожертвования понравившимся авторам в сервисе. Для этого пользователи смогут привязать к аккаунтам в Twitter свои аккаунты в финансовых сервисах и сервисах для поддержки художников, музыкантов и др.— Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal и Venmo.

Подключить донаты сейчас может лишь ограниченное число "авторов, журналистов, экспертов и НКО". Компания пообещала позже "увеличить число людей, которые смогут подключить Tip Jar к своей учетной записи, а также расширить языковой охват".

С сегодняшнего дня каждый, кто использует Twitter на английском языке, может отправлять чаевые в соответствующие учетные записи Twitter для iOS и Android. На данный момент возможность принимать чаевые имеет небольшая группа людей по всему миру, которые используют Twitter на английском языке. В эту группу входят различные создатели контента, журналисты, эксперты и некоммерческие организации.

Twitter планирует увеличить базу ежедневных активных пользователей сервиса микроблогов до 315 млн к концу 2023 года.

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