Трамвай сбил мужчину в Павлодаре – авария попала на видео

Приложение zakon.kz
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Пострадавший от помощи отказался. Также сказал, что претензий к водителю не имеет.
Видео наезда трамвая на пешехода в Павлодаре появилось в казахстанских соцсетях, сообщает zakon.kz.
ДТП произошло 7 мая в 15:50 на улице Машхур Жусупа, передает tipavlo.
На кадрах видно, как мужчина с большой сумкой на плече идет по проезжей части. Почему-то для передвижения он выбрал маршрут вдоль трамвайных путей.
Водитель не заметил его вовремя, а сам пешеход попытался отпрыгнуть за мгновение до столкновения. Он успел уйти от прямого удара, но трамвай толкнул его в плечо. Мужчину подбросило, он отлетел на обочину. Затем попытался встать. Водитель остановил трамвай, бросился к пострадавшему на помощь.
В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что сообщений происшествии не поступало. Однако после публикации видео в соцсетях, факт зарегистрировали, начата проверка.
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