Трамвай сбил мужчину в Павлодаре – авария попала на видео

Пострадавший от помощи отказался. Также сказал, что претензий к водителю не имеет.

Видео наезда трамвая на пешехода в Павлодаре появилось в казахстанских соцсетях, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло 7 мая в 15:50 на улице Машхур Жусупа, передает tipavlo.

На кадрах видно, как мужчина с большой сумкой на плече идет по проезжей части. Почему-то для передвижения он выбрал маршрут вдоль трамвайных путей.

Водитель не заметил его вовремя, а сам пешеход попытался отпрыгнуть за мгновение до столкновения. Он успел уйти от прямого удара, но трамвай толкнул его в плечо. Мужчину подбросило, он отлетел на обочину. Затем попытался встать. Водитель остановил трамвай, бросился к пострадавшему на помощь.

Но мужчина от нее отказался, сказал, что претензий к водителю не имеет. Сказал это глядя в камеру телефона. Скорая, по его словам, ему тоже не нужна.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что сообщений происшествии не поступало. Однако после публикации видео в соцсетях, факт зарегистрировали, начата проверка.

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