ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину для экстренного применения

Препарат стал шестым, получившим сертификацию ВОЗ в отношении качества.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о внесении в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования от коронавируса, вакцину китайской компании Sinopharm, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, препарат стал шестым, получившим сертификацию в отношении качества.

Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ. гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

30 апреля в этот список включили препарат американской компании Moderna. Для экстренного применения ВОЗ ранее также рекомендовала вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen (входит в Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca (производимые SKBio в Южной Корее и в Институте сыворотки Индии). Инактивированную вакцину Sinopharm одобрили в 45 странах. Препарат в ходе третьей фазы клинических исследований показал эффективность в 78,1% после введения двух доз. Среди побочных реакций были выявлены боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

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