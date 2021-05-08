Петропавловский пенсионер доказывает, что его дядя участник восстания в "Собиборе"

При этом похоронка на него пришла еще в 1942 году.

Племянник собирал сведения о своем дяде-ветеране и наткнулся на интересные факты и противоречия. По одним данным его предок был офицером, представленным к Звезде Героя, и чуть ли не организатором восстания в концлагере "Собибор". По другим - никогда не призывался в армию и, тем более, не воевал, сообщает zakon.kz.

При этом похоронка на него пришла еще в 1942 году, передает Первый канал "Евразия".

Первую свою практику молодой учитель Хусаин Деникаев проходил в городе Мамлютка, ныне СКО. Но призвали в армию его уже из Башкирии, куда попал по распределению. Ушел политруком на Волховский фронт. Бои подо Ржевом. В 1942 году домой пришла похоронка. А через год снова сообщение: пропал без вести. И только в 1944 году матери, похоронившей уже четырех своих сыновей, вручили еще одно письмо. А в нем - фото, майор Хусаин Деникаев. Вся грудь - в орденах Красной Звезды, Красного Знамени, Великой Отечественной войны, медаль За отвагу.

Там же была вырезка из газеты о его подвигах. О том, что он - командир артиллерийского батальона, и в 1944 году в составе 70-й Красной армии воюет за освобождение городов Минска, Киева. племянник Хусаина Деникаева Нурмехамет Исмагилов

Писем было немного, но именно в них офицер рассказал, что был в аду, в самом жестоком концлагере "Собибор" на территории Польши. Попал в плен будучи тяжело раненым. Там уничтожали не только евреев, но и военнопленных-офицеров.

Убежать из лагеря невозможно. Вас предупреждали, господа евреи. Пусть каждый знает: беглецы погибнут, а невинные поплатятся жизнью за них.

Знаменитый фильм Константина Хабенского "Собибор" многие упрекают в недостоверности фактов. Но художественный вымысел - право автора. Восстание действительно было. В архивах Казани удалось найти информацию о том, что под руководством известного журналиста Мусы Джалиля в составе антифашистской подпольной организации Деникаев помогал бежать из польского концлагеря многим красноармейцам и бывшим командирам.

Он первым выстрелил в часового. С других вышек были сняты часовые, охрана лагеря. Начали выбегать из бараков узники, рванули через колючую проволоку и убежали в лес. племянник Хусаина Деникаева Нурмехамет Исмагилов

Благодаря этому восстанию Хусаин Деникаев избежал еще одного лагеря, уже советского, как предатель, если побывал в плену. А продолжил воевать. Последний его бой был в Польше. 16 января 1945 года командир батальона артиллерии погиб, отражая танковую атаку. В последнем письме за пару месяцев до этого сообщил: представили к Звезде Героя. А дальше не было даже похоронки. 23 года его племянник собирал сведения по крупицам. В Министерстве обороны России его ошарашили ответом.

Получил ответ: Деникаев Хусаин не призывался в ряды защитников Родины, не значится, не участвовал в никаких боях.

Год назад польский архив ответил на запрос местного акимата. Погибший Деникаев захоронен в деревне Людвиново-Зегжинск. Повторный запрос уже от Первого Канала "Евразия" в Варшавский Красный Крест дал полностью противоположный результат. В списках, следует из письма, нет такого имени и никакой информации о месте гибели, соответственно. Кто бы ни был этот человек - он был личностью удивительной и сильной, с судьбой сложной, трагической и, безусловно, яркой, не заслуживающей забвения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!