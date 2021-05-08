Вокруг Караганды неожиданно появились блокпосты

Впрочем, оказалось, что беспокоится не о чем.

Санитарные блокпосты, внезапно появившиеся вокруг Караганды, не на шутку встревожили жителей, сообщает zakon.kz.

Горожане, вспомнив прошлый год и все связанные с этим неудобства, стали делиться фотографиями происходящего в соцсетях.

Но оказалось, что это лишь декорации для съемок фильма про первую волну коронавируса. Организаторам в итоге пришлось извиняться перед земляками.

Для того, чтобы придать правдивости фильму, был выставлен блокпост. К сожалению, не все были оповещены о том, что этот блокпост выставляется для съемок фильма. Перед карагандинцами и гостями города мы приносим извинения, если доставили кое-какие неудобства. Надеемся, что фильм получится хорошим. продюсер фильма Жанибек Садыканов

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