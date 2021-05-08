Более 20 мертвых голубей нашли в центре Алматы

Неравнодушная алматинка сразу же позвонила ветеринарам и пошла за лекарством. А когда вернулась, спасать было некого. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Два десятка мертвых тушек нашли жители Алматы прямо в центре города, сообщает zakon.kz.

Горожане предполагают, что пернатые отравились, передает КТК.

У них у всех изо рта шла пена, а потом кровь. И они где-то в течение буквально нескольких часов умерли у меня на глазах, пока я выясняла, какой антидот. И вот у меня даже есть антидот этот в коробке, но я, к сожалению, не успела. Анастасия Мигунова

Умирающих птиц вдоль дороги женщина обнаружила утром 7 мая. Анастасия вышла покормить пернатых, но увидела, что птицы еле шевелились.

Неравнодушная алматинка сразу же позвонила ветеринарам и пошла за лекарством. А когда вернулась, спасать было некого. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Похожий случай зафиксировали в Алматы в конце марта прошлого года. Тогда пользователи соцсетей опубликовали информацию о мертвых голубях в парке 28 панфиловцев. После экспертизы специалисты исключили инфекционные заболевания и отравление. А в акимате предположили, что птицы умерли от голода.

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