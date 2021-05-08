В ЗКО появились первые сайгачата

В этом регионе обитает самая большая популяция сайгаков. И с каждым годом их численность растет.

Первые сайгачата появились на свет в степях Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Как пишет на своей странице в Facebook эколог Сакен Дилдахмет, самая большая популяция сайгаков обитает в этом регионе и с каждым годом их численность растет.

Несколько дней провел в степи и сильно обрадовался такому увиденному количеству друзей мамонтов! Уже через пару дней начнется в Казахской степи массовый беби-бум сайгаков. Так сильно надеюсь, что у новых поколении беби-бумеров будет сильный иммунитет выживания на тысячелетия от разных болезней и хладнокровных двуногих зверей. К концу месяца закончатся работы по учету сайгаков и к лету будет известно их численность. Думаю, мы дойдем до миллиона! Сакен Дилдахмет

Благодаря большому труду инспекторов Охотзоопром и территориальных инспекции лесного хозяйства и животного мира, популяция сайгаков растет.

По словам эколога, работа у ребят нелегкая. И вся страна помнит потери среди них.

Но эти случаи их не сломали. Они стали еще раз сильнее. Сакен Дилдахмет

Он добавляет, что этих ребят и сайгаков убивает самый страшный вирус - коррупция.

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