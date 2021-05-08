Путин и Рахмон обсудят ситуацию на таджикско-кыргызской границе

Президент Таджикистана также 9 мая будет присутствовать на военном параде на Красной площади.

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече 8 мая в Москве обсудят обострение ситуации на границе Таджикистана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-кыргызской границе, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого, Путин и Рахмон побеседуют о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, противодействие пандемии коронавируса и другие вопросы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений, в том числе с учетом председательства Таджикистана в текущем году в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Таджикистана также 9 мая будет присутствовать на военном параде на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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